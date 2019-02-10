В WWF назвали причину нашествия белых медведей на Новой Земле

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Причины массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля – изменение климата и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, заявил координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.

"Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов. Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора", – цитирует его РИА Новости.

Эксперт отметил, что власти архипелага осознавали вероятность возникновения этой проблемы и обращались к специалистам. Но он подчеркнул, что рекомендации нельзя давать удаленно, а разрешения на посещение места никто из ученых получить у Минобороны не смог.

По мнению координатора проектов фонда, решить проблему будет непросто. Этим займется специальная группа, которая во вторник группа должна вылететь на архипелаг. Одним из вариантов решения может быть усыпление и вывоз животных подальше от поселков.

С 9 февраля власти городского округа Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. На территорию поселка Белушья Губа заходили 52 медведей. Постоянно там находятся от шести до десяти животных. Встречаются случаи их агрессивного поведения.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев выразил мнение, что нашествие связано с сезонной миграцией животных и наличием в поселках свалок с пищевыми отходами.