На Новой Земле ввели режим ЧС из-за белых медведей

Власти городского округа Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
На территорию поселка Белушья Губа заходили 52 медведей. Постоянно там находятся от шести до десяти животных. Встречаются случаи агрессивного поведения диких животных: нападения на людей, проникновения в помещения.
Власти устанавливают дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих возят до мест занятости на специальном транспорте.
В муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны: медведи не реагируют на светошумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.
Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев заявил, что нашествие связано с сезонной миграцией животных и наличием в поселках свалок с пищевыми отходами, передает ТАСС.
"Они останавливаются на этом месте из-за того, что там есть какой-то альтернативный источник пищи, если бы не было еды, они, может быть, мимо бы прошли. Но так как есть помойки с пищевыми отходами, они останавливаются и кучкуются", – сказал он. По словам ученого, раньше наличие такого большого числа белых медведей в этом районе не фиксировалось.
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