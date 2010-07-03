Клонированная собака тренируется в полиции Китая

Клонирование полицейских собак с особыми способностями возможно поставить на поток, рассказал замгендиректора биотехнологической компании SinoGene Чжао Цзяньпин.
Как сообщает РИА Новости, в декабре Чжао Цзяньпин впервые в Китае клонировал служебную собаку. Генетический материал для щенка Куньсюнь взяли у семилетней полицейской собаки Хуахуанма породы куньминская овчарка. Ее вывели на основе гибрида собаки и волка.
Хуахуанма помогла раскрыть 12 убийств и участвовала в расследовании свыше 20 преступлений. В 2016 году ей присвоили звание заслуженной собаки высшей категории.
По словам Чжао Цзяньпина, Хуахуанма отличается великолепными служебными качествами, но сейчас собака уже в возрасте. Для клонирования выбрали ее, чтобы сохранить эти достоинства.
В январе 2018 года ученые из Китая клонировали макаку-крабоеда. Эксперимент впервые провели таким же способом, как с известной овечкой Долли.
Годом позднее в Шанхае родились пять клонов обезьянок, в ДНК которых намеренно "встроили" предрасположенность к бессоннице. Исследователи надеются, что это встроенное нарушение поможет лучше понять, как возникают и развиваются многие заболевания – как сама по себе бессонница, так и связанные с ней болезни.
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