В Китае клонировали пять обезьян со "встроенной" в ДНК бессонницей

В Шанхае родились пять клонов обезьянок, в ДНК которых намеренно "встроили" предрасположенность к бессоннице. Сотрудники Института нейронаук Китайской академии наук клонировали их по методике овечки Долли, опробованной в 2018 году, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как пояснили ученые, пять клонированных обезьян не могут спать. Их клетки модифицировали таким образом, чтобы нарушить естественное регулирование биологического (циркадного) ритма. Исследователи рассчитывают, что это встроенное нарушение поможет лучше понять, как возникают и развиваются многие заболевания – как сама по себе бессонница, так и связанные с ней болезни. В их числе – гормональный дисбаланс, депрессия, психологические расстройства. По мнению ученых, нарушения сна имеют и более серьезные последствия.
"Нарушения циркадного ритма могут привести ко многим заболеваниям человека, включая сахарный диабет, рак и нейродегенеративные заболевания", – подчеркнул координатор исследования Хунг-Чун Чанг. По его словам, клонированные обезьянки помогут не только изучить развитие этих заболеваний, но и найти возможные методы их лечения.
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