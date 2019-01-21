Анализ крови поможет найти болезнь Альцгеймера за семь лет до ее появления

В США биологи выявили набор молекул в крови, которые помогают найти у пациента признаки болезни Альцгеймера за несколько лет до ее появления. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Medicine.
"Наш тест настолько чувствителен, что мы зафиксировали различия в образцах крови, взятых за 16 лет до появления первых симптомов болезни", – пояснила Стефания Шульц из университета Вашингтона в Сент-Луисе. По ее словам, "эти биомаркеры – как раз то, что нужно для выявления самых ранних стадий ее развития".
Отмечается, что в последние годы биологи заметно продвинулись в изучени причин болезни Альцгеймера и нашли несколько эффективных методов ее лечения. Однако почти все известные лекарства помогают животным или людям, только если начать их прием на самых ранних стадиях. . Как подчеркнула Шульц, до сих пор не существовало простых и безопасных способов обнаружения болезни Альцгеймера. Известные способы требовали забора образцов жидкости из спинного мозга или черепа, на что были готовы далеко не все.
Шульц и ее коллегам удалось решить эту проблему. Они заметили, что при гибели или повреждении нейронов происходит выделение больших количеств белка NFL. Почти все молекулы остаются в спинномозговой жидкости, но часть из них все же поступает в кровь.
Авторы исследования проверили, можно ли использовать присутствие молекул белка NFL в крови как признак развития болезни Альцгеймера. В эксперименте приняли участие 400 добровольцев с генетическими мутациями, которые практически гарантируют развитие болезни в одном и том же возрасте.
В ходе опытов биологи забрали у волонтеров и их родственников образцы крови и спинномозговой жидкости, чтобы сравнить долю NFL. Как выяснилось, концентрация этого белка в крови и спинномозговой жидкости менялась в них одинаково. Так ученые пришли к выводу, что выявить следы возможной болезни Альцгеймера можно и путем простых клинических тестов крови, причем примерно за семь лет до появления видимых симптомов.
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