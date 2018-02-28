Барбра Стрейзанд второй раз клонировала свою собаку

Фото: IMDb

Американская кинозвезда и певица Барбра Стрейзанд сообщила, что клонировала свою любимую собаку по кличке Саманта, передает сетевое издание "Аргументы недели". Теперь у нее в доме живут две копии умершего питомца породы котон-де-тулеар.

В прошлом году собака Саманта умерла в возрасте 14 лет. Для клонирования взяли клетки из пасти и желудка животного. Сообщается, что клонов назвали Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.

Барбра Стрейзанд различает щенков лишь по цвету ленточек. "У них разные характеры. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы убедиться, унаследовали ли они карий цвет глаз моей любимой Саманты и ее серьезный нрав", – заявила актриса.