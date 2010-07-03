Идентификацию домашних животных предложили сделать обязательной

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Принять нормы об обязательной идентификации домашних животных предложили кабмину. Идею обсудили на совещании под руководством зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что обратиться в правительство страны с рекомендациями сможет Совет Федерации.

Участники заседания также рекомендовали кабмину рассмотреть возможность внедрения единой базы данных учета животных. Среди других предложений – установление административной ответственности за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания домашних животных.

В соответствии с законом "О ветеринарии" отдельные животные подлежат идентификации и учету. Это нужно для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников и путей распространения их возбудителей.

Ранее ветеринары дали советы по уходу за питомцами летом. В частности, они не рекомендовали оставлять животных в непроветриваемых помещениях. В противном случае им грозит солнечный или тепловой удар.

