Идентификацию домашних животных предложили сделать обязательной

Принять нормы об обязательной идентификации домашних животных предложили кабмину. Идею обсудили на совещании под руководством зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что обратиться в правительство страны с рекомендациями сможет Совет Федерации.
Участники заседания также рекомендовали кабмину рассмотреть возможность внедрения единой базы данных учета животных. Среди других предложений – установление административной ответственности за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания домашних животных.
В соответствии с законом "О ветеринарии" отдельные животные подлежат идентификации и учету. Это нужно для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников и путей распространения их возбудителей.
Ранее ветеринары дали советы по уходу за питомцами летом. В частности, они не рекомендовали оставлять животных в непроветриваемых помещениях. В противном случае им грозит солнечный или тепловой удар.
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