Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодная бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства началась в Москве. Привить питомца москвичи могут в подразделениях столичной государственной ветслужбы или в специальных временных пунктах.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на городской комитет ветеринарии, отсутствие вакцинации у домашних животных, а также уклонение от нее влечет административную ответственность и наложение штрафа.

По мнению специалистов, основной причиной возникновения очагов бешенства в Москве является ввоз в город невакцинированных собак и кошек. Ветеринары подчеркивают, что своевременная вакцинация – наиболее эффективная мера профилактики этого заболевания. Посмотреть полный список подразделений и временных прививочных пунктов можно на странице комитета ветеринарии Москвы.

В конце 2018 года на портале mos.ru для москвичей также стала доступна новая услуга "Запись к ветеринарному врачу". Ее можно найти в категории "Окружающая среда и животные". С ее помощью горожане могут записаться к ветеринарам 27 государственных клиник.

Ранее сообщалось, что столичный комитет ветеринарии разрабатывает онлайн-платформу с возможностью поиска пропавших животных и онлайн-регистрации в ветклинике. Также на портале будет возможность записи на прием к ветеринару, рейтинг ветеринарных специалистов и раздел для ведения электронных болезней животных.

Специалисты считают, что лучшее средство для идентификации пропавшего животного – чипирование, которое могут провести в любой ветеринарной клинике. База международная, так что в любой точке мира можно проверить питомца и определить его настоящего владельца.