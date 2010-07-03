Ветеринары дали советы по уходу за питомцами летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ветеринары дали советы по уходу за домашними животными летом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты рекомендуют не оставлять питомцев в непроветриваемых помещениях. В противном случае им грозит солнечный или тепловой удар.

Кроме того, не стоит подвергать собак и кошек физическим нагрузкам. Еще важно не забывать про свежую воду в мисках. А вот влажный корм на жаре быстро портится, и за этим нужно следить.

Особое внимание ветеринары обратили на режим прогулок у домашних животных. Выводить питомцев на улицу лучше вечером или утром.

Ранее москвичам предложили скидку на чипирование животных. После этой процедуры шансы на возвращение питомца в случае потери вырастут.

