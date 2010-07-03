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08:49

Москвичам предложили чипировать питомцев со скидкой

общество животные

08:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца июня цены на чипирование домашних животных в 26 столичных ветклиниках снизят на 20%. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Процедура, которая обычно стоит от 780 до 800 рублей без учета стоимости микрочипа, обойдется в 671 рубль. При этом владельцам не придется отдельно покупать чип в ветеринарной аптеке.

Как пояснил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин, акцию решили провести в начале сезона отпусков. По его словам, животных нередко вывозят за город или берут в путешествие, а значит риск их потери возрастает.

"Чипирование увеличивает шансы на возврат животного хозяину, так как позволяет опознать потерянное животное даже за пределами России и вернуть его хозяевам", – отметил Сауткин.

Он добавил, что уже есть примеры возвращений питомцев хозяевам. Помимо этого, микрочип помогает доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену.

Установка чипа занимает несколько минут. Безопасная для животного капсула содержит персональный 15-значный номер. По нему можно идентифицировать потерявшегося питомца, если он попадет в приют или в ветклинику.

С начала апреля у горожан появилась возможность записывать домашних любимцев к ветеринару онлайн. Услуга доступна всем, включая владельцев хамелеонов, шиншилл, кроликов или попугаев.

Как записать домашнее животное к ветеринару через mos.ru

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общество животные

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