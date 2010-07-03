Ветеринары рассказали, как уберечь питомцев от жары

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ветеринары рассказали москвичам, как обезопасить питомцев от жары во время путешествия, передает Агентство "Москва".

В столичном комитете ветеринарии рекомендовали быть максимально внимательными к самочувствию своего питомца во время путешествий.

Домашние любимцы не могут похвастаться таким теплообменом, как у их хозяев. По этой причине их следует оберегать от жаркой погоды. В случае перегрева животному необходимо смочить лапы и хвост.

Если животное после нахождения на солнце стало вялым, у него появилось учащенное, тяжелое и прерывистое дыхание, дрожание, шаткая походка и повышенная температура тела, то следует немедленно переместить его в затененное место с достаточной вентиляцией и обеспечить питьевой водой. Если животному не стало легче, то следует как можно быстрее показать его специалисту.

Путешествуя на автомобиле, не следует оставлять животных в закрытом салоне, а во время езды нужно держать окна приоткрытыми для поступления свежего воздуха.

Номера гостиниц лучше выбирать не на солнечной стороне и хорошо проветривать. Также надо избегать сильных физических нагрузок в жаркую погоду.

Во время остановок отводить питомца в тень и давать воды. Следует помнить, что влажный корм в жару портится быстрее, из-за этого питомец может получить отравление.