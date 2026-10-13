В Шотландии археологи нашли монету с изображением Неразумного короля

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В Шотландии археологи нашли англосаксонскую монету с изображением короля Этельреда Неразумного. Ее возраст составляет около тысячи лет, сообщает Fox News.

Специалисты обнаружили находку случайно в ходе раскопок доисторических сооружений. Участница экспедиции Элинор Грэм отметила, что монета была покрыта зеленовато-коричневым налетом, однако на ней все еще прослеживалась гравировка.

"Мы сразу поняли, что она чрезвычайно редкая", – сказала она.

По предварительным данным, монета была отчеканена между 991-м и 997-м годами нашей эры. На лицевой стороне нанесено изображение короля Неразумного. Грэм подчеркнула, что находка может свидетельствовать о развитых торговых связях викингов с англосаксонской Англией.

Кроме того, эксперты не исключают, что монета говорит не о торговле, а о набегах. Возможно, скандинавы захватили ее.

Король Неразумный правил Англией с 978 по 1013 год. Его изгнал датский король Свен Вилобородый. Этельред Неразумный смог вернуть трон в 1014 году и правил до смерти в 1016 году.

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