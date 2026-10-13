Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 14:17

Наука

В Шотландии археологи нашли монету с изображением Неразумного короля

Фото: 123RF.com/microgen

В Шотландии археологи нашли англосаксонскую монету с изображением короля Этельреда Неразумного. Ее возраст составляет около тысячи лет, сообщает Fox News.

Специалисты обнаружили находку случайно в ходе раскопок доисторических сооружений. Участница экспедиции Элинор Грэм отметила, что монета была покрыта зеленовато-коричневым налетом, однако на ней все еще прослеживалась гравировка.

"Мы сразу поняли, что она чрезвычайно редкая", – сказала она.

По предварительным данным, монета была отчеканена между 991-м и 997-м годами нашей эры. На лицевой стороне нанесено изображение короля Неразумного. Грэм подчеркнула, что находка может свидетельствовать о развитых торговых связях викингов с англосаксонской Англией.

Кроме того, эксперты не исключают, что монета говорит не о торговле, а о набегах. Возможно, скандинавы захватили ее.

Король Неразумный правил Англией с 978 по 1013 год. Его изгнал датский король Свен Вилобородый. Этельред Неразумный смог вернуть трон в 1014 году и правил до смерти в 1016 году.

Ранее британские археологи обнаружили в Уэльсе возможный форт IV века, который мог заложить римский император Магн Максим. Крепость нашли у холма Френни-Фавр в Пемброкшире. Специалист по римской истории из Оксфордского университета Марк Меррони изучил спутниковые снимки местности и увидел очертания форта в заросшем травой поле.

Читайте также


науказа рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика