Разрыв на магистральном газопроводе произошел в Пензенской области

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В Белинском районе Пензенской области произошел разрыв на магистральном газопроводе. Инцидент случился в селе Волчково, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение о порыве высокого давления поступило в 11:00. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал и не погиб. Причиной случившегося стало нарушение технологического процесса, отметили в ведомстве.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, сотрудников полиции, медиков скорой помощи, специалистов газовой службы и работников энергетических сетей. В ликвидации последствий аварии задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

Ранее в селе Витязево под Анапой произошел пожар в торговых павильонах и двухэтажном здании. В результате площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар начался после того, как в результате ДТП была повреждена газовая труба.