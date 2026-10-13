Knal 4: в Гватемале 17-летняя школьница очнулась в гробу во время церемонии прощания

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Школьница из Гватемалы Юлейди Икшкотояк пришла в себя в гробу во время церемонии прощания с ней, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Knal 4.

Инцидент произошел в деревне Эль-Хокоте муниципалитета Сакапулас департамента Киче. Утром 17-летняя Икшкотояк потеряла сознание дома, и отец решил отвезти ее в больницу.

По пути мужчина заметил, что дочь перестала дышать. Не обнаружив пульса, он решил, что девушка скончалась. Вместо больницы он обратился в похоронное бюро и организовал перевозку тела обратно в деревню.

В доме несовершеннолетней собрались родственники, друзья, члены церкви и помощник местного старейшины. Когда гроб внесли в дом и поставили для прощания, школьница очнулась.

Мать девушки рассказала, что она плакала над дочерью, когда увидела, что она начала двигаться и просыпаться, после чего поднялась. Отец ожившей школьницы назвал произошедшее чудом. Он призвал молодых людей обращаться к Богу, верить в него и ежедневно молиться.

Сама Икшкотояк рассказала, что перед потерей сознания ощутила сильную боль и тяжесть в груди.

Ранее на севере Китая в провинции Хэбэй 70-летняя женщина ожила в гробу через день после того, как ее сочли умершей.

Пожилая женщина много лет страдала от церебрального тромбоза и боролась с онкологией. Врачи заключили, что опухоль больше не поддается лечению, и семья забрала ее домой для паллиативного ухода.

Позднее родственники подумали, что женщина умерла, поместили тело в охлаждаемый гроб, чтобы сохранить его для прощания. На следующий день оттуда раздались слабые стоны. Она пришла в сознание, в частности, могла открывать глаза, хотя и оставалась к критическом состоянии, не ела и не пила. Спустя небольшое количество времени она умерла.

