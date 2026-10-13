Москвичи протестируют возможности проекта по кибербезопасности "Перезвони сам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На сайте "Город заданий" появились три новых задания проекта "Перезвони сам", посвященного защите от мошенников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам предлагают оценить удобство интерактивных сервисов проекта, включая игру "Безопасный клик", тест самопроверки и механизм подписки на рассылку, а также оставить предложения по улучшению ресурса.

Как отметила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина, проект создан для того, чтобы научить горожан определять признаки мошенничества и не попадаться на уловки аферистов. По ее словам, новые задания интуитивно понятны для выполнения, а отзывы пользователей помогут наполнить сайт полезной информацией.

Первое задание предполагает тестирование игры "Безопасный клик", которая проверяет знание главных правил цифровой безопасности. После прохождения москвичи должны будут ответить на несколько вопросов о том, насколько игра понятна.

Второе задание посвящено тесту самопроверки для оценки знаний о методах защиты от злоумышленников. Участникам нужно ответить на вопросы, а затем поделиться впечатлениями об удобстве и понятности процесса.

Третье задание включает тестирование функции подписки на рассылку проекта. Пользователю необходимо подписаться, получить письмо на электронную почту и оценить удобство опции, а также содержание и оформление полученного сообщения.

При успешном выполнении всех заданий участники получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на скидочные промокоды, перевести в благотворительные фонды или пополнить ими транспортную карту.

Задания доступны пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на сайте или в мобильном приложении "Город заданий" с помощью Mos ID и приступить к выполнению.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о мошеннической схеме с "обновлением основного счета в Центробанке". Аферисты представляются правоохранителями и пытаются убедить потенциальную жертву перевести все денежные средства на "специальный" счет, где они якобы будут защищены. При переводе деньги получают злоумышленники.

