Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 11:35

Безопасность

Москвичи протестируют возможности проекта по кибербезопасности "Перезвони сам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На сайте "Город заданий" появились три новых задания проекта "Перезвони сам", посвященного защите от мошенников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам предлагают оценить удобство интерактивных сервисов проекта, включая игру "Безопасный клик", тест самопроверки и механизм подписки на рассылку, а также оставить предложения по улучшению ресурса.

Как отметила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина, проект создан для того, чтобы научить горожан определять признаки мошенничества и не попадаться на уловки аферистов. По ее словам, новые задания интуитивно понятны для выполнения, а отзывы пользователей помогут наполнить сайт полезной информацией.

Первое задание предполагает тестирование игры "Безопасный клик", которая проверяет знание главных правил цифровой безопасности. После прохождения москвичи должны будут ответить на несколько вопросов о том, насколько игра понятна.

Второе задание посвящено тесту самопроверки для оценки знаний о методах защиты от злоумышленников. Участникам нужно ответить на вопросы, а затем поделиться впечатлениями об удобстве и понятности процесса.

Третье задание включает тестирование функции подписки на рассылку проекта. Пользователю необходимо подписаться, получить письмо на электронную почту и оценить удобство опции, а также содержание и оформление полученного сообщения.

При успешном выполнении всех заданий участники получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на скидочные промокоды, перевести в благотворительные фонды или пополнить ими транспортную карту.

Задания доступны пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на сайте или в мобильном приложении "Город заданий" с помощью Mos ID и приступить к выполнению.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о мошеннической схеме с "обновлением основного счета в Центробанке". Аферисты представляются правоохранителями и пытаются убедить потенциальную жертву перевести все денежные средства на "специальный" счет, где они якобы будут защищены. При переводе деньги получают злоумышленники.

Мошенники стали запугивать жертв отменой детских пособий

Читайте также


безопасностьтехнологиигород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика