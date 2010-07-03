Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Черемушках появится комплекс по производству ветеринарных препаратов. Решение о предоставлении земельного участка площадью 0,33 гектара под строительство приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Площадь нового производственного комплекса составит 3,8 тысячи квадратных метров. Участок находится в Научном проезде, рядом с владением 6.

Комплекс будет принадлежать ветеринарно-фармакологическому предприятию, которое занимается разработкой и распространением новейших технологий и медицинских препаратов по поддержанию здоровья животных и повышению эффективности их промышленного разведения. Компания предлагает препараты для лечения и профилактики аллергических заболеваний, ринитов и конъюнктивитов, заболеваний кожи у домашних животных, а также средства для ухода за кожей и шерстью.

Осенью в государственных ветклиниках в Москве пройдет акция "Ночной прием теперь как днем". Для владельцев домашних животных на два месяца отменят двойной тариф на весь спектр ветеринарных услуг в ночное время, включая помощь ветеринаров на дому.

Предложение будет действовать с 1 сентября по 31 октября. Записать питомца на ночной прием у ветеринара можно на mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы".