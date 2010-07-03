Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:19

В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветклиник

власть животные

14:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил вернуть лицензирование ветклиник. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобная идея появилась после многочисленных жалоб зоозащитников. Отсутствие лицензирования приводит к тому, что половина ветеринарных клиник проводят незаконные операции животным: им удаляют когти, отсекая фаланги, или подрезают голосовые связки. Депутат считает, что это намеренное увечье.

"Мы предлагаем ввести лицензирование деятельности ветеринарных клиник и скорректировать ветеринарные регламенты для того, чтобы запретить калечащие операции и провести ревизию того, чем занимаются ветеринарные клиники", – сказал глава думского комитета.

Он также добавил, что зачастую в ветеринарных клиниках можно встретить людей без должного образования. До 2007 года они не могли делать никаких операций без лицензии, потом лицензии стали необязательными. Сейчас лицензируются только те клиники, где ведется фармацевтическая деятельность.

"Если вы отрежете кошке лапу, вас посадят по части 1 статьи 245 ("Жестокое обращение с животными"), а если это делает ветеринар, то ему платят за это деньги", – заключил депутат.

В Минсельхозе подобную идею поддержали. В свою очередь, замглавы департамента ветеринарии Минсельхоза Полина Смышляева заявила, что готова рассмотреть предложение Бурматова.

Депутаты предлагают вернуть лицензирование ветеринарных клиник

Читайте также

власть животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика