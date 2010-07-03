В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветклиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил вернуть лицензирование ветклиник. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобная идея появилась после многочисленных жалоб зоозащитников. Отсутствие лицензирования приводит к тому, что половина ветеринарных клиник проводят незаконные операции животным: им удаляют когти, отсекая фаланги, или подрезают голосовые связки. Депутат считает, что это намеренное увечье.
"Мы предлагаем ввести лицензирование деятельности ветеринарных клиник и скорректировать ветеринарные регламенты для того, чтобы запретить калечащие операции и провести ревизию того, чем занимаются ветеринарные клиники", – сказал глава думского комитета.
Он также добавил, что зачастую в ветеринарных клиниках можно встретить людей без должного образования. До 2007 года они не могли делать никаких операций без лицензии, потом лицензии стали необязательными. Сейчас лицензируются только те клиники, где ведется фармацевтическая деятельность.
"Если вы отрежете кошке лапу, вас посадят по части 1 статьи 245 ("Жестокое обращение с животными"), а если это делает ветеринар, то ему платят за это деньги", – заключил депутат.
В Минсельхозе подобную идею поддержали. В свою очередь, замглавы департамента ветеринарии Минсельхоза Полина Смышляева заявила, что готова рассмотреть предложение Бурматова.
Депутаты предлагают вернуть лицензирование ветеринарных клиник
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