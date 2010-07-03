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20:56

Названы самые распространенные болезни домашних животных в Москве

город животные

20:56

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Фото: портал мэра и правительстсва Москвы

Домашние животные, которых приносят в столичные ветеринарные клиники, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ, проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

Также в клиники приводят животных в зрелом возрасте, которых необходимо показывать специалисту чаще. На амбулаторный прием чаще всего приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов.

Количество обращений в столичные ветеринарные клиники растет в связи с тем, что хозяева "стали ответственно относиться к здоровью питомцев".

Обращаются в основном с целью проведения клинико-диагностических и лабораторных исследований, проведения профилактической вакцинации, за консультацией по уходу и содержанию.

Ранее в Совете Федерации обсудили идею принять нормы об обязательной идентификации домашних животных. Участники заседания также рекомендовали кабмину внедрить единую базу данных учета животных.

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город животные

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