Как в Москве борются с бешенством у животных

С начала 2019 года в Москве выявлено шесть случаев бешенства у животных, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Разбираемся, как борются с заболеванием в столице и каким образом обезопасить себя и своего питомца от заражения.

Шесть случаев с начала года

Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, что с января 2019 года в Москве зарегистрировали бешенство у четырех диких животных и у двух кошек.

По его данным, за весь 2018 год заболевание обнаружили восемь раз: семь среди кошек и собак и один раз у лисы. Сауткин добавил, что в этом году в столице организовано 1186 прививочных пунктов, где уже бесплатно привито около 50 тысяч животных.

На сайте мэра Москвы также информируют москвичей, где и в каком месяце они могут абсолютно бесплатно привить своих питомцев. В июне количество прививочных пунктов достигает 211. Узнать, где находится ближайший, а также время его работы можно здесь.

Кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин в беседе с Москвой 24 отметил, что на любой случай бешенства, зафиксированный в городе, нужно обращать внимание.



Павел Рахманин кандидат ветеринарных наук Когда у животного выявляют болезнь, городские ветеринарные службы проводят ряд мероприятий по ограничению распространения очага и ликвидации заболевания. Все, что касается бешенства, – это очень серьезно.

Он также напомнил владельцам домашних питомцев, что прививка от бешенства проводится раз в год. Государственные ветеринарные службы проводят вакцинацию на бесплатной основе. Коммерческие клиники делают прививки платно, но при этом они вакцинируют питомцев от ряда других заболеваний.

Государство также выделяет деньги на вакцинацию и стерилизацию бездомных животных, отмечает эксперт. По словам Рахманина, есть программы, по которым закупается оральная вакцина для профилактики бешенства. Она разбрасывается в тех местах, где обитают дворняги.

Заводчики-антипрививочники

Несмотря на то, что эксперты рекомендуют в обязательном порядке прививать домашних питомцев для своей и их же безопасности, у этой практики, как ни странно, все равно находятся противники. В соцсетях можно встретить группы по интересам, в которых люди отказываются делать прививки себе и тем более четырехногим любимцам. "Двух котов я взяла с улицы в подростковом возрасте. Они не привиты", – делится одна из участниц таких групп Алиса.

"И прививать их не собираюсь. Летом они живут на даче, гуляют без ограничений, пьют дождевую воду из луж, ловят мышей-птиц-лягушек и поражают всех своим здоровьем, интеллектом и нежным отношением к людям. Спят в одной кровати с непривитой мной и моей непривитой дочкой", – добавляет она.

По ее мнению, из-за ежегодной ревакцинации домашние животные подвергаются "постоянному риску" развития хронических заболеваний.

В свою очередь, президент фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина отметила в разговоре с Москвой 24, что современные вакцины "достаточно эффективные и безопасные". При этом граждане "обязаны каждый год прививать своих питомцев и отмечаться в государственной ветеринарной клинике". А за несвоевременную вакцинацию или уклонение от нее и вовсе предусмотрена административная ответственность.



Согласно КоАП Москвы, если владельцы кошек или собак не будут прививать своих домашних питомцев, то им грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Согласно КоАП Москвы, если владельцы кошек или собак не будут прививать своих домашних питомцев, то им грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Комагина также добавила, что даже один случай заболевания бешенством говорит о том, что вирус живет и подбирается к людям. "Это очень опасно, ведь достаточно проконтактировать с больным животным, чтобы заразиться", – подчеркнула эксперт.

Чем опасно бешенство?

По словам руководителя Федерального центра по борьбе с бешенством Артема Мовсесянца, бешенством человек может заразиться от любого теплокровного животного.

Мовсесянц добавил, что теоретически существует вероятность передачи заболевания от человека к человеку. "Но такие случаи неизвестны. Потому что, когда человек болен, медперсонал сразу принимает меры предосторожности, поэтому таких случаев не было", – пояснил эксперт.

По его словам, после укуса больного животного человеку необходимо как можно быстрее обратиться к врачам, потому что вирус бешенства имеет очень высокую скорость проникновения в нервную систему.



Мария Шустрова, Анатолий Федотов