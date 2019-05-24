Как в Москве борются с бешенством у животных

С начала 2019 года в Москве выявлено шесть случаев бешенства у животных, рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Разбираемся, как борются с заболеванием в столице и каким образом обезопасить себя и своего питомца от заражения.
Шесть случаев с начала года
Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, что с января 2019 года в Москве зарегистрировали бешенство у четырех диких животных и у двух кошек.
По его данным, за весь 2018 год заболевание обнаружили восемь раз: семь среди кошек и собак и один раз у лисы. Сауткин добавил, что в этом году в столице организовано 1186 прививочных пунктов, где уже бесплатно привито около 50 тысяч животных.
На сайте мэра Москвы также информируют москвичей, где и в каком месяце они могут абсолютно бесплатно привить своих питомцев. В июне количество прививочных пунктов достигает 211. Узнать, где находится ближайший, а также время его работы можно здесь.
Кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин в беседе с Москвой 24 отметил, что на любой случай бешенства, зафиксированный в городе, нужно обращать внимание.
Он также напомнил владельцам домашних питомцев, что прививка от бешенства проводится раз в год. Государственные ветеринарные службы проводят вакцинацию на бесплатной основе. Коммерческие клиники делают прививки платно, но при этом они вакцинируют питомцев от ряда других заболеваний.
Государство также выделяет деньги на вакцинацию и стерилизацию бездомных животных, отмечает эксперт. По словам Рахманина, есть программы, по которым закупается оральная вакцина для профилактики бешенства. Она разбрасывается в тех местах, где обитают дворняги.
Заводчики-антипрививочники
Несмотря на то, что эксперты рекомендуют в обязательном порядке прививать домашних питомцев для своей и их же безопасности, у этой практики, как ни странно, все равно находятся противники. В соцсетях можно встретить группы по интересам, в которых люди отказываются делать прививки себе и тем более четырехногим любимцам. "Двух котов я взяла с улицы в подростковом возрасте. Они не привиты", – делится одна из участниц таких групп Алиса.
"И прививать их не собираюсь. Летом они живут на даче, гуляют без ограничений, пьют дождевую воду из луж, ловят мышей-птиц-лягушек и поражают всех своим здоровьем, интеллектом и нежным отношением к людям. Спят в одной кровати с непривитой мной и моей непривитой дочкой", – добавляет она.
По ее мнению, из-за ежегодной ревакцинации домашние животные подвергаются "постоянному риску" развития хронических заболеваний.
В свою очередь, президент фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина отметила в разговоре с Москвой 24, что современные вакцины "достаточно эффективные и безопасные". При этом граждане "обязаны каждый год прививать своих питомцев и отмечаться в государственной ветеринарной клинике". А за несвоевременную вакцинацию или уклонение от нее и вовсе предусмотрена административная ответственность.
Комагина также добавила, что даже один случай заболевания бешенством говорит о том, что вирус живет и подбирается к людям. "Это очень опасно, ведь достаточно проконтактировать с больным животным, чтобы заразиться", – подчеркнула эксперт.
Чем опасно бешенство?
По словам руководителя Федерального центра по борьбе с бешенством Артема Мовсесянца, бешенством человек может заразиться от любого теплокровного животного.
Мовсесянц добавил, что теоретически существует вероятность передачи заболевания от человека к человеку. "Но такие случаи неизвестны. Потому что, когда человек болен, медперсонал сразу принимает меры предосторожности, поэтому таких случаев не было", – пояснил эксперт.
По его словам, после укуса больного животного человеку необходимо как можно быстрее обратиться к врачам, потому что вирус бешенства имеет очень высокую скорость проникновения в нервную систему.
Читайте также
Мария Шустрова, Анатолий Федотов