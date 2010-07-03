Шесть случаев бешенства у животных зарегистрировали в Москве

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Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин заявил, что в Москве в 2019 году зарегистрировано шесть случаев бешенства у животных.

"Четыре случая у диких животных и два – у кошек", – сказал он на пресс-конференции, посвященной услугам и сервисам для владельцев домашних животных в столице.

Сауткин отметил, что в 2018 году в столице было зарегистрировано восемь случаев бешенства у животных: семь у кошек и собак, один – у лисы.

Также он указал, что в нынешнем году в столице организовано 1186 прививочных пунктов, на которых бесплатно привито около 50 тысяч животных.

Принять нормы об обязательной идентификации домашних животных и рассмотреть возможность внедрения единой базы данных учета ранее предложили кабмину.