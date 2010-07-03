Собака покусала ребенка на детской площадке в Москве

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Собака покусала ребенка на детской площадке на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, пострадала малолетняя девочка.

Отмечается, что хозяйка после этого начала оскорблять собравшихся вокруг очевидцев.

Жители поселка под Сергиевым Посадом ранее пожаловались на алабая, который попытался напасть на двухлетнюю девочку.