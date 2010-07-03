Кабмин поддержал законопроект о блокировке живодерского контента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
В кабмине поддержали законопроект депутатов, который предлагает ввести досудебную блокировку живодерского контента в Сети.
Согласно документу, можно будет до решения суда блокировать контент, содержащий сцены жестокого обращения с животными, по аналогии с экстремистским. Как пояснил РИА Новости автор законопроекта, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сейчас Россия является "основным поставщиком этого контента, причем в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью". По словам депутата, в обсуждениях документа принимали участие зоозащитники.
В заключении кабмина сказано, что правительство РФ поддерживает законопроект. В ближайшее время его вынесут на обсуждение законопроектной комиссии "Единой России", а затем внесут в Госдуму, уточнил Бурматов. Он добавил, что процесс может занять несколько недель.
Ранее депутаты петербургского Законодательного собрания предложили ввести уголовную ответственность с 14 лет за жестокое обращение с животными. По мнению депутатов, необходимость поправок назрела после ряда случаев жестокого обращения с животными по всей стране. В законодательном собрании Петербурга пояснили, что негуманное обращение с собаками и кошками в детстве может стать причиной серьезных последствий в будущем, поэтому нужно решать проблему путем ужесточения ответственности.
В конце 2018 года в России приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными и регламентировал требования к содержанию и использованию животных. Кроме того, были установлены правила защиты их от жестокого обращения.
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