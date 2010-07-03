Аэропорт Внуково уволил кинолога-живодера

Специалист-кинолог аэропорта Внуково, издевавшийся над служебной собакой, уволен. Об этом РИА Новости рассказал представитель столичного аэровокзала.
Инцидент произошел вечером 25 марта у отеля DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport. Очевидцы сообщили в полицию, что мужчина, одетый в камуфляж, издевался над собакой, приставал к посетителям отеля и пытался спровоцировать драку.
В частности, он душил пса породы русский спаниель, бил ногами и даже подвесил его за поводок на забор.
Сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 33-летний специалист-кинолог столичного аэропорта. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящий момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
В России с конца декабря 2018 года действует закон об ответственном обращении с животными. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ запрещает пропаганду жестокого обращения с животными.
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