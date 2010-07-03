Кинолог аэропорта повесил собаку на забор и избил ее

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Специалиста-кинолога аэропорта Внуково заподозрили в избиении служебной собаки. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило вечером в понедельник, 25 марта. Очевидцы рассказали, что у отеля DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport мужчина, одетый в камуфляж, стал душить собаку и приставать к гражданам. Он также пытался спровоцировать драку.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали дебошира. Им оказался 33-летний специалист-кинолог столичного аэропорта.

Установлено, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и жестоко обращался с собакой породы спаниель, которая принадлежит кинологической службе Внуково.

"Мужчина душил пса, наносил удары ногами, при этом подвесив животное за поводок на забор отеля", – заявил собеседник агентства.

В настоящий момент полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. В его основу легли принципы гуманного отношения к ним. В частности, законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

