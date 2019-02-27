Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:52

СК проверяет факт жестокого обращения с лошадьми в Москве

общество животные

16:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com

Следственный комитет России проведет проверку информации о жестоком обращении с лошадьми на столичном ипподроме во время национальной игры народов Средней Азии кок-бору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению Александра Бастрыкина Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована и проводится проверка изложенных в СМИ сведений о жестоком обращении с животными", – отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на столичном ипподроме прошла национальная игра народов Средней Азии кок-бору ("козлодрание" – перевод с киргизского). Согласно правилам игры, наездники должны удерживать тушку козла, после чего закинуть ее в "казан" (ворота) соперника.

Соревнования, прошедшие в столице, собрали огромное количество представителей киргизской диаспоры и других желающих. Организаторы из-за наплыва зрителей даже отказались от продажи билетов и сделали вход бесплатным.

Впоследствии в соцсетях были опубликованы фотографии травмированных во время соревнований лошадей, что шокировало жителей столицы. Публикации собрали большое количество гневных комментариев.

В свою очередь, организаторы соревнований опровергли обвинения в жестком обращении с лошадьми. Они утверждают, что всех животных после кок-бору осмотрели ветеринары, помощь им не потребовалась.

Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2018 года подписал закон об ответственном обращении с животными. В его основу легли принципы гуманного отношения к ним. В частности, законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

общество животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика