СК проверяет факт жестокого обращения с лошадьми в Москве

Следственный комитет России проведет проверку информации о жестоком обращении с лошадьми на столичном ипподроме во время национальной игры народов Средней Азии кок-бору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению Александра Бастрыкина Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована и проводится проверка изложенных в СМИ сведений о жестоком обращении с животными", – отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она добавила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее на столичном ипподроме прошла национальная игра народов Средней Азии кок-бору ("козлодрание" – перевод с киргизского). Согласно правилам игры, наездники должны удерживать тушку козла, после чего закинуть ее в "казан" (ворота) соперника.
Соревнования, прошедшие в столице, собрали огромное количество представителей киргизской диаспоры и других желающих. Организаторы из-за наплыва зрителей даже отказались от продажи билетов и сделали вход бесплатным.
Впоследствии в соцсетях были опубликованы фотографии травмированных во время соревнований лошадей, что шокировало жителей столицы. Публикации собрали большое количество гневных комментариев.
В свою очередь, организаторы соревнований опровергли обвинения в жестком обращении с лошадьми. Они утверждают, что всех животных после кок-бору осмотрели ветеринары, помощь им не потребовалась.
Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
Президент России Владимир Путин в конце декабря 2018 года подписал закон об ответственном обращении с животными. В его основу легли принципы гуманного отношения к ним. В частности, законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.
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