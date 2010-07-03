В Мытищах обнаружили гору морских ежей

Нетипичную для столичного региона "живность" обнаружили на территории парка "Лосиный остров", передает телеканал Москва 24.

Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях. На снимках видны горы погибших морских ежей, которые были выброшены прямо посреди леса. По мнению местных жителей, это − нелегальная партия деликатеса, от которой решили избавиться таким же нелегальным способом.

Интернет-пользователи попросили не засорять природу и "не разбрасывать где попало свои промахи в работе".

Ранее экологи рассказали телеканалу Москва 24 о гибели рыбы в реликтовом озере Бисерово. По их словам, все берега усеяны тоннами дохлой плотвы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подмосковным следователям выяснить причины гибели рыбы в озере под Балашихой.