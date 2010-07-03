Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели рыбы в озере Бисерово

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил подмосковным следователям разобраться в гибели рыбы в озере Бисерово, которое находится рядом с Балашихой. Об этом сообщает сайт ведомства.

Со слов официального представителя СК Светланы Петренко, о случае массовой гибели рыбы сообщили СМИ. В материалах приводились версии экспертов о том, что это может быть вызвано отравлением сероводородом, который выделяют водоросли.

Аналогичное поручение Бастрыкин дал и по сюжету, где рассказывалось о нарушении прав жителей Балашихи представителями домоуправляющей компании.

Ранее экологи рассказали телеканалу Москва 24 о гибели рыбы в реликтовом озере Бисерово. По их словам, все берега усеяны тоннами дохлой плотвы.