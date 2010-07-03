Шаманов-живодеров наказали за верблюдов в Иркутской области

Фото: Кадр с видео YouTube/СЕГОДНЯ

Шаманы, которые провели обряд с сожжением верблюдов в Приангарье, оштрафованы. Об этом сообщили РИА Новости в Службе ветеринарии Иркутской области.

Там рассказали, что шаманская организация приобрела верблюдов в Бурятии, а затем перевезла их в Иркутскую область. По ветеринарно-санитарным правилам, перевозить животных из одного региона в другой можно только с разрешения специалиста службы. Но шаманы этого не сделали. "За административное нарушение шаманская организация оштрафована на три тысячи рублей", – уточнил собеседник агентства.

В феврале в Сети появился видеоролик, на котором байкальские шаманы из организации "Вечно синее небо" провели обряд жертвоприношения, умертвив пять верблюдов и предав их останки огню. Видео вызвало широкий резонанс. Обряд возмутил верховного шамана России. По его словам, подобные действия извращают понятие шаманства.

Прокуратура провела проверку, но не увидела оснований для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.