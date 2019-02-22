Верблюдов не сжигали заживо – бурятский шаман

Бурятские шаманы не сжигали верблюдов заживо, до этого их умертвили, заявил Артур Цыбиков, называющий себя заместителем Верховного шамана России.
Он пояснил, что у людей сложилось превратное впечатление, будто верблюдов сожгли живьем, с чем и связан негатив. Цыбиков удивился реакции на этот обряд, передает РИА Новости. По его словам, буряты давно занимались скотоводством и к животным относились как к кормильцам, с почтением.
Заместитель Верховного шамана РФ рассказал, что сначала был проведен обряд очищения животных, затем их умертвили, как принято у бурят, не проливая крови. Приобрели животных на верблюжьей ферме.
1 февраля на YouTube появился видеоролик, на котором показано, как байкальские шаманы из организации "Хухэ Мунхэ Тэнгэри" ("Вечно синее небо") провели обряд жертвоприношения. Прокуратура города Ангарска Иркутской области начала проверку.
Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды обратился в Генпрокуратуру и собирается привлечь участников обряда к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов рассказал, что мусульмане решили вопрос жертвоприношений. В крупных городах для этого есть специальные территории и площадки, где располагаются специальные бойни. Там верующий человек может заказать себе жертвенное животное. Крганов считает, что если верблюдов сожгли живыми, то это многим может показаться живодерством.
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