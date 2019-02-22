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Муфтий рассказал, как правильно приносить в жертву животных

"Кажется живодерством": муфтий – о сожжении верблюдов шаманами

общество эксклюзив

13:48

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Кадр из видео YouTube/ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Впервые в истории современной России шаманы из города Ангарска Иркутской области провели массовый обряд "Жэн тэнгэри яба" на укрепление страны и ее народов. Во время ритуала верующие сожгли пять верблюдов. Видео жертвоприношения попало в интернет. Зоозащитники ритуал не оценили, как и прокуратура: по факту сожжения проводится проверка.

В то же время в разных религиях мира есть традиция ритуальных жертвоприношений. Так, например, в исламе во время крупных праздников принято резать баранов. Портал Москва 24 побеседовал с главой Духовного собрания мусульман России муфтием Альбиром Кргановым и узнал, как правильно и гуманно приносить в жертву животных, не вызывая общественного порицания.

Гуманное жертвоприношение

Кадр из видео YouTube/ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

"Мусульмане вопрос жертвоприношений решили. В крупных городах, в том числе в Москве, для этого отведены специальные территории и площадки. На них располагаются специальные бойни, где верующий человек может заказать себе жертвенное животное. Все делается в специализированном месте", – сказал Крганов.

По его словам, обряд не стоит проводить в центре города или на улицах, где ходят люди, чтобы никого не смущать. "Представителям других религий тоже можно пойти таким путем. При этом нужно все согласовать с органами власти. Должен быть взвешенный, правильный подход", – убежден муфтий.

Крганов пояснил, что специалисты давно определили, как можно убивать животное с наименьшей жестокостью. "Когда животных режут ножом, важно, чтобы одним разом перерезали три артерии, включая трахею и аорту. Когда нож острый, и ритуал делает умеющий человек, все проходит быстро, животное не пугается, а просто засыпает, не успев ничего понять. Это самый щадящий подход", – рассказал муфтий.

Нет ни издевательства над животным, ни истязания
Альбир Крганов
муфтий

Оправданная жестокость?

Кадр из видео YouTube/ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Многие пользователи интернета обсуждают, были ли верблюды умерщвлены на момент сожжения. На видео животных ведут к кострищу еще живыми, но остается неясным, умертвили ли их перед самим ритуалом. Артур Цыбиков, назвавший себя в ролике заместителем верховного шамана России, заявил, что верблюдов убили до ритуала. Правда, эту версию он озвучил после того, как обрядом заинтересовалась прокуратура.

В свою очередь, Крганов считает, что если верблюдов сожгли живыми, то такой обряд "не очень приятный, и многим кажется живодерством". "Шаманизм практикует языческие обряды, мы давно от них ушли и отказались. Здесь лучше уяснить, что подобного рода действия над животным неприемлемы. Они не нужны Богу, не предписаны Божьими законами, а придуманы людьми", – заключил представитель ислама.

Так делать неправильно
Альбир Крганов
муфтий

Еще в конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий жестокое обращение с животными. Документ устанавливает основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.

Мария Шустрова

общество эксклюзив

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