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10:50

Прокуратура проверит законность сожжения верблюдов "для укрепления России"

общество животные

10:50

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Снимок с видео YouTube/ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Прокуратура города Ангарска инициировала проверку по факту ритуального сожжения пяти верблюдов шаманами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Иркутской области.

Видео жертвоприношения было опубликовано 1 февраля на YouTube. В описании к ролику говорилось, что впервые в истории современной России байкальские шаманы провели массовый обряд "Жэн тэнгэри яба" на укрепление страны и ее народов.

Заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков рассказал, что у бурятов наивысшим животным для преподношения богам считается верблюд.

"Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению и восстановлению нашего большого государства. Проводя большой молебен, мы отдаем дань уважения нашим предкам и богам, потому что все решается на небесах. Мы, как люди верующие, всем, чем можем – молитвами, помыслами и желанием – хотим возродить, восстановить и сделать нашу родину сильной, красивой, мощной и суверенной в принятии своего жизненного пути", – заявил Цыбиков.

Ролик набрал более 23 тысяч просмотров и вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи оставили около 300 комментариев, в основном, негативные.

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий жестокое обращение с животными. Документ устанавливает основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.

общество животные

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