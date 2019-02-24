Обряд с сожжением верблюдов в Приангарье возмутил верховного шамана России

Фото: телеканал Москва 24

Обряд жертвоприношения верблюдов в Приангарье вызывал возмущение у верховного шамана России. Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич заявил, что подобные действия извращают понятие шаманства.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором байкальские шаманы из организации "Вечно синее небо" провели обряд сожжения верблюдов. Прокуратура Ангарска начала проверку этого инцидента.

"В интернете выставлен видеоролик о том, что "шаманы сожгли пять верблюдов для проведения обряда во благо народа".… Ролик получил широкую огласку. Это инициатива Артура Цыбикова из города Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации "Вечно синее небо", − написал верховный шаман на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он также заявил, что своим поступком Цыбиков "принизил всех шаманов и извратил шаманство".

Допчун-оол Кара-оол пообещал собрать Совет шаманов России, передает РИА Новости. "Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и он не будет моим заместителем", − подчеркнул верховный шаман.

При этом сам Цыбиков заявил, что жертвенных верблюдов не сжигали заживо, а предварительно умертвили, не проливая крови. Также известно, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности участников обряда за жестокое обращение с животными.