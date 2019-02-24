Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:42

Обряд с сожжением верблюдов в Приангарье возмутил верховного шамана России

происшествия животные религия

19:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

Обряд жертвоприношения верблюдов в Приангарье вызывал возмущение у верховного шамана России. Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич заявил, что подобные действия извращают понятие шаманства.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором байкальские шаманы из организации "Вечно синее небо" провели обряд сожжения верблюдов. Прокуратура Ангарска начала проверку этого инцидента.

"В интернете выставлен видеоролик о том, что "шаманы сожгли пять верблюдов для проведения обряда во благо народа".… Ролик получил широкую огласку. Это инициатива Артура Цыбикова из города Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации "Вечно синее небо", − написал верховный шаман на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он также заявил, что своим поступком Цыбиков "принизил всех шаманов и извратил шаманство".

Допчун-оол Кара-оол пообещал собрать Совет шаманов России, передает РИА Новости. "Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и он не будет моим заместителем", − подчеркнул верховный шаман.

При этом сам Цыбиков заявил, что жертвенных верблюдов не сжигали заживо, а предварительно умертвили, не проливая крови. Также известно, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности участников обряда за жестокое обращение с животными.

происшествия животные религия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика