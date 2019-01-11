Наказывать живодеров предложили с 14 лет

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Ввести уголовную ответственность с 14 лет за жестокое обращение с животными предложили депутаты петербургского Законодательного собрания. Инициативу 11 января рассмотрели и одобрили члены комитета по законодательству, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Дениса Четырбока.

Прежде проект закона поддержал и Совет законодателей при Федеральном собрании. После одобрения городским парламентом документ направят в Госдуму.

Изменения были предложены по аналогии с наказанием подростков за убийство, кражу и вандализм. По мнению депутатов, необходимость поправок назрела после ряда случаев жестокого обращения с животными по всей стране. Самой громкой стала история "хабаровских живодерок", произошедшая летом 2016 года.

Четырбок полагает, что подобное обращение с собаками и кошками в детстве может стать причиной серьезных последствий в будущем, поэтому необходимо решать проблему путем ужесточения ответственности.

В конце минувшего года в России приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными и регламентировал требования к содержанию и использованию животных. Кроме того, были установлены правила защиты их от жестокого обращения.