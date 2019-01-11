Наказывать живодеров предложили с 14 лет

Ввести уголовную ответственность с 14 лет за жестокое обращение с животными предложили депутаты петербургского Законодательного собрания. Инициативу 11 января рассмотрели и одобрили члены комитета по законодательству, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Дениса Четырбока.
Прежде проект закона поддержал и Совет законодателей при Федеральном собрании. После одобрения городским парламентом документ направят в Госдуму.
Изменения были предложены по аналогии с наказанием подростков за убийство, кражу и вандализм. По мнению депутатов, необходимость поправок назрела после ряда случаев жестокого обращения с животными по всей стране. Самой громкой стала история "хабаровских живодерок", произошедшая летом 2016 года.
Четырбок полагает, что подобное обращение с собаками и кошками в детстве может стать причиной серьезных последствий в будущем, поэтому необходимо решать проблему путем ужесточения ответственности.
В конце минувшего года в России приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными и регламентировал требования к содержанию и использованию животных. Кроме того, были установлены правила защиты их от жестокого обращения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.