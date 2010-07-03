Назван топ-10 популярных у россиян кличек для собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне предпочитают называть своих собак в честь греческих богов, дорогих марок автомобилей, популярных актеров и киногероев. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Топ-10 самых популярных кличек собак выглядит следующим образом: Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория", – цитирует Агентство "Москва" специалиста.

Голубев также отметил, что в последнее время собаководы дают клички своим питомцам в честь героев сериала "Игра престолов".

"В лидеры по популярности эти клички не входят, это где-то топ-1000 или даже топ-5000. По России сейчас гуляет десять собак с кличкой Арья, пять Джонов Сноу, по три Шаи и Сансы", – резюмировал специалист.

Ранее подобное исследование провели эксперты проекта Mail.ru "Питомцы". Как оказалось, чаще всего российские любители кошек выбирают для своих любимцев имена Муся и Барсик, а собачники предпочитают клички Боня и Джесси.

Также сообщалось, что собаки породы лабрадор пользуются наибольшей популярностью у жителей столицы. Второе место досталось джек-рассел-терьерам, а третье – представителям породы вельш-корги. Востребованными также считаются французские бульдоги и бигли.

В основном горожане заводят небольших собак, чей вес не превышает 20 килограммов. 75 процентов горожан предпочитают породистых псов.

