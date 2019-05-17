Умерла легендарная Сердитая кошка

Кошка по кличке Соус Тардар, известная на просторах интернета как Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла. Питомцу было семь лет.
О смерти кошки в официальном Instagram сообщили ее хозяева. В публикации говорится, что Сердитая кошка спокойно умерла утром 14 мая. В этот момент она была дома на руках у своей мамы Табаты. До этого она перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.
Хозяева кошки отметили, что Grumpy Cat вызывала улыбку у миллионов людей по всему миру, и помогала им даже в самые трудные времена.
Grumpy Cat получила известность в 2012 году. Фото необычайно хмурого животного появились на Reddit и покорили сердца пользователей Сети. В итоге животное набрало более восьми миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона – в Instagram.
Любимица интернета получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards. С ее изображением есть миллионы картинок, мемов и даже книга-бестселлер.
В январе прошлого года кошка принесла своей хозяйке 700 тысяч долларов. Столько удалось отсудить за нарушение авторских прав. Расстаться с круглой суммой пришлось американскому производителю напитков. В суде доказали: компания использовала образ кошки на нескольких продуктах, а по договору могла только на одном.
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