В Подмосковье спасатели помогли застрявшему в заборе ежику

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" пришли на помощь ежику, который застрял в заборе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как уточнили в пресс-службе, 15 мая спасатели вытащили ежа, застрявшего в заборе на территории поисково-спасательного отряда № 1 Можайского управления Мособлпожспаса. По словам сотрудника отряда Михаила Дыкмана, лесные гости зачастую появляются в этих местах.

"Ежи у нас частые гости. В этот день он некоторое время свободно разгуливал по территории, чем очень волновал сторожевую собаку", − рассказал спасатель. Он добавил, что ежик даже набрался смелости и полакомился из миски пса. Однако, когда решил поспешил уйти обратно в лес, застрял в заборе.

Как отметил Дыкман, специальных инструментов для спасения животного не потребовалось. При этом он подчеркнул, что каждая ситуация по-своему нестандартна и решение всегда принимается индивидуально. Хотя сотрудники поисково-спасательного отряда уже не раз приходили на помощь оказавшимся в беде животным, такой забавный случай произошел впервые и запомнится надолго, сказал спасатель.

Ранее в Мосгордуме призвали проверить антикафе с ежами. Против использования животных для привлечения посетителей выступила глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова. По ее словам, люди нередко забывают, что ежи − дикие, а не домашние животные, которые к тому же ведут ночной образ жизни.