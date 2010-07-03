В Подмосковье спасатели помогли застрявшему в заборе ежику

Сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" пришли на помощь ежику, который застрял в заборе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Как уточнили в пресс-службе, 15 мая спасатели вытащили ежа, застрявшего в заборе на территории поисково-спасательного отряда № 1 Можайского управления Мособлпожспаса. По словам сотрудника отряда Михаила Дыкмана, лесные гости зачастую появляются в этих местах.
"Ежи у нас частые гости. В этот день он некоторое время свободно разгуливал по территории, чем очень волновал сторожевую собаку", − рассказал спасатель. Он добавил, что ежик даже набрался смелости и полакомился из миски пса. Однако, когда решил поспешил уйти обратно в лес, застрял в заборе.
Как отметил Дыкман, специальных инструментов для спасения животного не потребовалось. При этом он подчеркнул, что каждая ситуация по-своему нестандартна и решение всегда принимается индивидуально. Хотя сотрудники поисково-спасательного отряда уже не раз приходили на помощь оказавшимся в беде животным, такой забавный случай произошел впервые и запомнится надолго, сказал спасатель.
Ранее в Мосгордуме призвали проверить антикафе с ежами. Против использования животных для привлечения посетителей выступила глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова. По ее словам, люди нередко забывают, что ежи − дикие, а не домашние животные, которые к тому же ведут ночной образ жизни.
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