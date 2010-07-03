В Мосгордуме призвали проверить антикафе с ежами

В Мосгордуме проверить антикафе с ежами. Об этом сообщила глава комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова.
Она напомнила, что недавно был принят закон об ответственном обращении с животными. Теперь остается ждать принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих обращение с ними, пояснила Зотова. "К сожалению, их отсутствие пока сдерживает нас, потому что мы не можем предпринять какие-либо меры, опираясь на закон", − отметила депутат Мосгордумы.
Как подчеркнула Зотова, люди нередко забывают, что ежи − дикие, а не домашние животные, которые к тому же ведут ночной образ жизни. "Не нужно нарушать природный баланс. Наша задача − сохранить их в естественной среде обитания, а не использовать для привлечения людей в различные заведения", − цитирует депутата Агентство "Москва".
По этой причине Зотова выступила против антикафе с ежами. По ее словам, после обращений жителей нужно провести проверку антикафе, направить запрос в Роспотребнадзор, в комитет ветеринарии, а также в департамент природопользования и охраны окружающей среды.
По данным СМИ, в новом столичном антикафе посетителям разрешается держать в руках ежей. Однако, как уверяют зоозащитники, это вызывает у ежей стресс, от которого они могут потерять колючки и умереть.
Ранее сообщалось, что кафе с животными в Москве могут закрыть, когда будут приняты нормативно-правовые акты об использовании животных в предпринимательской деятельности и зрелищных мероприятиях.
Закон, запрещающий жестокое обращение с животными, подписал Владимир Путин. Документ закрепляет полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.
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