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12:09

В Мосгордуме призвали проверить антикафе с ежами

животные общество

12:09

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Фото: vk.com/ejeminutka

В Мосгордуме проверить антикафе с ежами. Об этом сообщила глава комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова.

Она напомнила, что недавно был принят закон об ответственном обращении с животными. Теперь остается ждать принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих обращение с ними, пояснила Зотова. "К сожалению, их отсутствие пока сдерживает нас, потому что мы не можем предпринять какие-либо меры, опираясь на закон", − отметила депутат Мосгордумы.

Как подчеркнула Зотова, люди нередко забывают, что ежи − дикие, а не домашние животные, которые к тому же ведут ночной образ жизни. "Не нужно нарушать природный баланс. Наша задача − сохранить их в естественной среде обитания, а не использовать для привлечения людей в различные заведения", − цитирует депутата Агентство "Москва".

По этой причине Зотова выступила против антикафе с ежами. По ее словам, после обращений жителей нужно провести проверку антикафе, направить запрос в Роспотребнадзор, в комитет ветеринарии, а также в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

По данным СМИ, в новом столичном антикафе посетителям разрешается держать в руках ежей. Однако, как уверяют зоозащитники, это вызывает у ежей стресс, от которого они могут потерять колючки и умереть.

Ранее сообщалось, что кафе с животными в Москве могут закрыть, когда будут приняты нормативно-правовые акты об использовании животных в предпринимательской деятельности и зрелищных мероприятиях.

Закон, запрещающий жестокое обращение с животными, подписал Владимир Путин. Документ закрепляет полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.

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животные общество

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