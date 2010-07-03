Кафе с животными в Москве могут закрыть

Столичные кафе с животными могут закрыть после того, как будут приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие условия содержания зверей, сообщает Агентство "Москва".
Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова напомнила, что планируется принять два нормативных акта – использование животных в предпринимательской деятельности и использование животных в зрелищных мероприятиях.
По словам Зотовой, настоящий закон об ответственном обращении с животными пока носит рамочный характер.
Депутаты Госдумы проведут нулевые чтения для обсуждения 13 подзаконных актов, которые дополнят закон об ответственном обращении с животными. Документы в том числе регламентируют создание муниципальных приютов, условия содержания животных в них, требования к лицензированию цирков и зоопарков.
Ранее сообщалось, что весной в Московской городской думе разработают новые нормы содержания животных в столице, проведения с ними фотосессий и требования к владельцам собак бойцовских пород. Документ могут принять на основании закона об ответственном обращении с животными.
Закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным, подписал Владимир Путин. Законом закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.
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