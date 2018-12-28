Мосгордума разработает новые правила обращения с животными

Новые нормы содержания животных в столице, проведения с ними фотосессий и требования к владельцам собак бойцовских пород могут разработать в Московской городской думе весной. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
По ее словам, документ могут принять на основании закона об ответственном обращении с животными, передает Агентство "Москва".
"Я думаю, что, когда будет уже вступать в силу федеральный закон, мы параллельно в весеннюю сессию будем смотреть свою правовую базу, будем уточнять. Но я думаю, что тут еще нужно поработать: по содержанию животных и по сохранению их на природных территориях", – сказала она.
По словам Зотовой, разработка нормативно-правовые актов позволит прояснить некоторые вопросы. Она отметила, что в федеральном законе есть статья про зрелищные мероприятия с участием животных.
"Я думаю, что еще раз детально будем прорабатывать, и, может быть, на чем-то будем акцентировать внимание, чтобы эти нормы заработали", – подчеркнула депутат.
Также Зотова уточнила, что нужно конкретизировать требования к владельцам собак опасных пород, а также обсудить запрет на работу контактных зоопарков.
Закон, запрещающий жестокое обращение по отношению к животным, подписал Владимир Путин. Законом закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.
Требования к содержанию зверей регламентируются. Законом запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.
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