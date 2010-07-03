Попрошайничество с животными могут запретить в России

В Госдуме рассмотрят инициативу о полном запрете попрошайничества с животными. Собак и кошек часто используют как прикрытие: их хозяева просят деньги якобы на корм. Звери недоедают, и их накачивают препаратами, чтобы сидели спокойно.

Подобных историй множество – в парках нередко можно встретить лошадей, хозяевам которых не хватает денег на корм. Некоторые, чтобы привлечь внимание прохожих, наряжают животных. На просьбы зоозащитников снять костюмы хозяева реагируют агрессивно.

Ветеринары говорят, что чаще всего животных, с которыми попрошайки появляются на улицах, накачивают алкоголем или лекарствами.

"Котятки двухмесячные, и почему-то они никуда не разбегаются. Хотя столько раздражающих факторов, шум, люди, они почему-то сидят клубочком и только смотрят по сторонам. Конечно, понятно, что это ненормальное поведение для животного соответствующего возраста", – сказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

В Мосгордуме после многочисленных обращений от зоозащитников решили внести поправки в закон. Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова отметила, что попрошайничество наказывается санкциями, однако есть предложение запрета такого явления на территории районов и муниципальных образований.

Возле метро и вокзалов попрошаек наказывают штрафами от 2500 до 5000 рублей. Если в закон будут внесены поправки, то эту сумму нарушителям придется заплатить в любом другом месте. Теперь инициативу на полный запрет попрошайничества с животными рассмотрят в Госдуме.