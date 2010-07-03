Запашный раскритиковал требования Минкультуры по содержанию животных в цирке

Фото: Москва 24

Требования Минкультуры по содержанию животных могут привести к уничтожению цирка. Такое заявление сделал народный артист РФ, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

"Пункты, которые касаются тренинга животных, являются абсурдными, воспитывать животных нужно с точки зрения хорошо и плохо", − цитирует дрессировщика Агентство "Москва". По мнению Запашного, то, что предлагает Минкультуры, "будет означать безнаказанность".

Артист с иронией отметил, что если дрессировщик будет "воспитывать" готового напасть тигра методом положительного подкрепления, то "ничего хорошего не будет". "Эти поправки нацелены на разрушения цирка и на демонизацию нашей профессии", − заявил Запашный.

Он также отметил, что зоозащитники добиваются постоянного мониторинга в цирке, но в таких условиях невозможно будет работать. "В цирке невозможно скрыть ничего, мы делаем прямые эфиры репетиций, мы допускаем прессу", − пояснил худрук Большого Московского цирка, при этом назвав абсурдом предложения ввести круглосуточное видеонаблюдение.

Ранее Минкультуры подготовило инициативу о правилах содержания животных и их использования в цирковых представлениях. В частности, документ предписывает во время дрессировки применять только метод положительного подкрепления, то есть поощрения, а не наказания. Кроме того, согласно проекту, животных нельзя принуждать к тренировке, а сам процесс обучения должен стать объектом регулярного мониторинга. По словам авторов инициативы, это поможет обеспечить безопасность персонала и благополучие животных в зоопарке, зоосаде, цирке, дельфинарии и аквариуме.