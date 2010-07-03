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20 марта, 20:19

В России могут ввести правила содержания животных в зоопарках, дельфинариях и цирках

животные

20 марта, 20:19

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Министерство культуры РФ разработало проект постановления правительства, который устанавливает требования к содержанию животных в зоопарках, дельфинариях и цирках, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно документу, физическое состояние и здоровье всех животных, которые содержатся в зоопарке, зоосаде и аквариуме, должно ежедневно оцениваться ответственными сотрудниками.

Им нужно будет обращать внимание на животных в состоянии стресса или тех, которые выглядят больными и травмированными, при необходимости лечить их.

Кроме того, документом устанавливаются требования к потребностям животных в социальных связях и пространстве, а также обеспечение сотрудниками методов работы и условий демонстрации животных публике.

Директор Большого московского государственного цирка (БМГЦ) Эдгард Запашный заявил изданию, что ряд требований к дрессуре животных "красиво звучит, но на деле не реализуем".

В разделе, который посвящен содержанию животных в дельфинариях и океанариумах, отмечается, что дикторские тексты, сопровождающие представления животных, должны быть отредактированы и не должны содержать "насмешек над животными".

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ предлагает запретить трогать в зоопарках диких животных. Исключения возможны только, если сами животные не будут против. Также предлагается не вводить ограничения в отношении сельскохозяйственных и домашних животных.

животные

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