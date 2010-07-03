Дельфинов запретили трогать "против их желания"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Минкультуры РФ предлагает запретить трогать в зоопарках диких животных. Исключения возможны только, если сами животные не будут против. Проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов.

Также предлагается не вводить ограничения в отношении сельскохозяйственных и домашних животных. При этом контакты между животными и посетителями должны проходить под контролем сотрудников зоопарка, а длительность таких контактов должна быть строго регламентирована, передает Агентство "Москва".

Места, предназначенные для таких контактов, должны быть отделены от остальной территории зоопарка и иметь уличный выгул.

Общение с дельфинами может быть прекращено по желанию дельфина. Не должны допускаться к контактам с морскими млекопитающими люди с инфекционными заболеваниями и с поражениями кожного покрова, а также с признаками алкогольного опьянения.

Предполагается, что постановление, дополняющее закон об ответственном обращении с животными, пройдет общественные обсуждения и вступит в силу с 1 января 2020 года.