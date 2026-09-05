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05 сентября, 04:57

Происшествия

Организаторы Burning Man сообщили о гибели участника фестиваля

Фото: depositphotos/zimmytws

На фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (штат Невада) скончался участник около 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Мужчину обнаружили в критическом состоянии, незамедлительно начали оказывать помощь и доставили в стационарный пункт неотложной помощи, однако спасти его не удалось – медики констатировали смерть. Имя погибшего и обстоятельства происшествия пока не раскрываются до уведомления родственников.

По данным New York Post, причиной трагедии могли стать последствия непогоды. Из-за проливного дождя организаторы перекрыли основные въезды и выезды на территорию фестиваля.

Фестиваль второй год подряд был омрачен трагическими происшествиями. В прошлом году там было совершено первое в истории мероприятия убийство: 37-летний Вадим Круглов скончался от ножевого ранения в шею.

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