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05 сентября, 07:28

Политика

Грузооборот морских перевозок между РФ и КНР в первом полугодии 2026 года вырос на 20%

Фото: depositphotos/denisismagilov

Морской грузооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 2026 года увеличился почти на 20% и достиг 109 миллионов тонн. Такие данные ТАСС привел статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на II Российско-китайском форуме.

По его словам, в 2026 году объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран превысил 196 миллионов тонн против 188 миллионов тонн годом ранее. Зверев подчеркнул, что рост носит существенный характер.

Он также отметил высокий уровень взаимодействия России и Китая в сфере государственного портового контроля.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ и КНР совместно развивают проект по добыче и сжижению газа в Арктике. Данный вопрос обсуждался на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Как рассказал Новак, речь идет о проекте в арктической зоне, который реализуется двумя странами. Он отметил, что китайские компании участвуют в двух крупнотоннажных СПГ-проектах компании "Новатэк" – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".

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