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02:57

Общество

В ОП РФ предложили создать в регионах службу автонянь

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Создание службы нянь на собственных автомобилях было бы полезным для семей, особенно многодетных, где могут возникнуть проблемы с развозом детей по кружкам и секциям. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, сопровождение ребенка на автомобиле позволит существенно сэкономить время и силы родителей. Гриб подчеркнул, что далеко не у всех семей есть личный транспорт, поэтому организованная служба развоза стала бы серьезным подспорьем.

Он выступил за внедрение такой практики как на муниципальном, так и на региональном уровне, предложив запускать сервис поэтапно с учетом финансовых возможностей каждого субъекта.

Ранее председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в российских школах ученикам старших классов необходимо получать профессию "помощник воспитателя". Он предложил за работу бебиситтером начислять допбаллы для поступления в вуз.

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