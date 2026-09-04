Захарова назвала заявление Зеленского об авиации РФ точкой невозврата

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре РФ стали точкой невозврата для стран, поддерживающих Киев. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживают", – сказала она.

По словам дипломата, такие заявления лишают союзников Киева возможности дистанцироваться от подобных действий, если они продолжат оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над территорией России с помощью украинских беспилотников, подчеркнув, что "безопасные дни в российском небе закончились".

В ответ глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что российская сторона готова справиться с угрозами Украины. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них.

