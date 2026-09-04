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04 сентября, 21:25

Транспорт

Новые пригородные маршруты от метро "Медведково" в Мытищи запустят 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые пригородные маршруты № 1169 и 1199 проекта "Москва – область" вводятся с 12 сентября. Они будут следовать от станции метро "Медведково" в Мытищи, передает пресс-служба столичного Дептранса.

С указанного числа прекратят работу пригородные маршруты № 419 до НИИОХ и до станции Мытищи, а также с 14 сентября не будут действовать маршруты № 169 и 199. Вместо них следует пользоваться маршрутами № 1169, 1199 и 1567. При этом рейсы маршрута № 419 до Челобитьева продолжат работать.

Стоимость проезда будет зависеть от дальности поездки. По карте "Тройка" цена составит от 71 до 100 рублей, по банковской карте – от 76 до 105 рублей. Карта "Стрелка" на этих маршрутах действовать не будет.

На маршрутах будут действовать абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 и 365 дней. Они делают поездки выгоднее на 60% в год и дают возможность бесплатно пересаживаться на все виды городского транспорта. Школьникам и студентам предоставляется льготный проезд по карте москвича по абонементам на 30 или 90 дней.

Льготные категории граждан могут ездить бесплатно по карте москвича и карте жителя Московской области. Если областная карта не сработает, ее нужно будет перекодировать в МФЦ на территории Подмосковья.

Скидки на пересадки при оплате разовых поездок по карте "Тройка" или банковской картой не предоставляются. Рекомендуется приобретать абонемент "Единый" зоны "Пригород".

Покупка и пополнение транспортной карты "Тройка" возможны в кассах и автоматах метрополитена, а также онлайн в мобильных приложениях "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Вместе с тем с 12 сентября в Москве начнут действовать три новых участка выделенных полос для общественного транспорта. Они появятся на Ставропольской улице, улице Свободы и на Волжском бульваре. Общая протяженность участков составляет более километра.

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