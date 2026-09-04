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04 сентября, 22:58

Транспорт

Аэропорт Шереметьево за сутки обслужил более 665 рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме. С начала суток воздушная гавань обслужила более 665 рейсов на вылет и прилет, перевезя свыше 104 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.

Там также добавили, что ситуация в терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.

В связи с ограничениями в воздушном пространстве других регионов страны в расписании авиакомпаний возможны вынужденные корректировки. Пассажирам перед прибытием в аэропорт рекомендуют проверять актуальную информацию о статусе своего рейса на онлайн-табло аэропорта и в коммуникационных каналах авиакомпаний.

Ранее российское правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево. В начале августа Владимир Путин подписал указ, исключающий Шереметьево из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. При этом объект сохранит основной вид деятельности, а его акции не смогут быть отчуждены иностранцам.

Кроме того, кабмину было поручено использовать "золотую акцию" в управлении Шереметьево.

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