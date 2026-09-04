ИКАО подтвердила получение письма от РФ по угрозам Киева

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Международная организация гражданской авиации подтвердила получение срочного обращения Москвы, касающегося угроз безопасности гражданских полетов со стороны Украины. В штаб-квартире ИКАО в Монреале заявили, что ответ на документ будет дан в надлежащий срок.

В организации отметили, что письмо получено и находится в обработке. Других подробностей в ИКАО не привели.

Отмечается, что МИД РФ направил обращение генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять адресные меры, направленные на прекращение действий Украины, которые создают угрозу для гражданской авиации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над территорией России с помощью украинских беспилотников, подчеркнув, что "безопасные дни в российском небе закончились".